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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

شوشة ورئيس بحوث الصحراء يتفقدان أعمال التنمية الزراعية بوسط سيناء

صدى البلد

تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، يرافقه رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي، مشروع التجمعات الزراعية بوسط سيناء.

وذكر بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الزراعية التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن المسار التنموي المتكامل بسيناء.


وقال محافظ شمال سيناء - خلال الجولة - إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على خدمة المزارعين والمنتفعين من هذه المشروعات، لاسيما في التجمعات الزراعية الجديدة، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة توفير عناصر الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تم تسخيرها لخدمة هذا المشروع القومي الهام.


من جهته، أكد رئيس مركز بحوث الصحراء أهمية المشروعات القومية الزراعية في سيناء واستعرض أهم المشروعات الزراعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسيناء ولعل أبرزها مراكز الخدمات التنموية الزراعية والتي تخدم التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها.


وأشار شوقي إلى أن مركز بحوث الصحراء بفضل دعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يقدم الخدمات التنموية الزراعية لجميع المنتفعين من أبناء سيناء والتجمعات الزراعية.


وأوضح أن مركز بحوث الصحراء يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدورة التنموي في ربوع سيناء الحبيبة من خلال محطاته البحثية.


وأضاف أن المركز يمتلك 5 محطات بحثية بشمال ووسط وجنوب سيناء، علاوة على ثلاثة مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل جميعها لخدمة التنمية الزراعية بسيناء وأثناء الجولة تفقد المحافظ والوفد المرافق له من القيادات التنفيذية مركز الخدمات المتكاملة، حيث استمع من رئيس مركز بحوث الصحراء لشرح مفصل عن مكونات المركز الذي يعد مركز إشعاع تنمويا زراعيا، بوسط سيناء.


وقال شوقي إن هذا المركز من ضمن ثلاثة مراكز تنموية تم إنشاؤها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنيه وتهدف هذه المراكز إلي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها.
كما أكد أن المراكز التنموية ستحقق رؤية الوزارة لها من خلال بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
 

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