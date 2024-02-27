25 كيلو حشيش.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).. وبمواجهتهما اعترافا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,750 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار إدراك وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع.