عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية يوضح الموعد المتوقع لانخفاض أسعار السلع

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن هناك معارض يتم إقامتها تحت مظلة وزارتي التجارة والتموين، وتكون في كل محافظات مصر، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف جابر، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن التنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والغرف التجارية كامل وشامل، مشيرا إلى أن نسب التخفيض بيتم تحديدها بالتعاون بين الغرفة التجارية والتجار.

وأكمل: انخفاض أسعار السلع ستأخذ فترة لا تزيد عن شهر، ولكننا نعمل بجد لتنظيم الأسعار الفترة الحالية.

وأوضح أن السلع الغذائية متوفرة داخل المعارض بكميات عديدة، ومن مختلف المنافذ ، منوها بأن المعارض تستهدف التخفيف عن المواطنين.