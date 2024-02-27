قرار عاجل بشأن محاكمة 6 متهمين بخلية داعش كرداسة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز إصلاح بدر تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام الى جماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ خلية داعش كرداسة لجلسه 13 مارس المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات ولضم الأحراز مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .