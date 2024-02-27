شكري: مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الانتهاكات والجرائم بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تدين بأشد العبارات كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستخدام سلاح التجويع والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية.



وأشار “شكري” خلال كلمته أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان إلى أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية وهي الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطين.