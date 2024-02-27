وفاة الفنان العراقي مكي عواد عن عمر يناهز 70 عاما

توفى الفنان الشهير مكى عواد عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض وهو أحد الفنانين الذين قدموا عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخه الفنى.

ونشرت نقابة الفنانين العراقيين تعليقا عبر الصفحة الرسمية: ننعى رحيل الفنان مكى عواد وان يلهم ذويه بالصبر والسلوان.

ولد مكى عواد في بغداد عام 1954 وعاش حياة مليئة بالإبداع والتميز في مجال التمثيل وقدم أعمالاً فنية متنوعة من أفلام ومسلسلات ومسرحيات حققت نجاحًا كبيرًا في العراق وخارجه.

حاز مكى عواد على جائزة مهرجان البحر الأبيض المتوسط للفنون المسرحية والذي أقيم في إيطاليا وقد تمنح هذه الجائزة لتكريم إسهاماته المتميزة في المجال الفني وفاز بالجائزة بفضل دوره في فيلم حرية.