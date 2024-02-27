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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام

صدى البلد

يُطل النجم "محمد إمام" مُجدداً عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد نجاحات كثيرة مُشتركة، وذلك من خلال الدراما الشيقة "كوبرا"،حيث يخرج علي صالح المعداوي الشهير بـ"كوبرا" من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة بعيداً عن المشاكل، ولكنه يجد مُعلمه السابق فيعالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامي أملاً في إثبات براءته.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للمسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “بعد غياب سنتين عن المسلسلات .. يسعدني أقدم لكم كوبرا على شاهد وقنوات  إم بي سي ، رمضان ٢٠٢٤ انشاء الله ".

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسل كوبرا للفنان محمد عادل إمام بعد أيام من حالة الجدل التى أثارها المسلسل بسبب توقفه أكثر من مرة.

 

وطرحت شاهد البوستر الدعائي للمسلسل استعداد لعرضه بشكل رسمي في موسم رمضان 2024.

 

نفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

 

وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق انستجرام: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة». 

مُسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي،محمود عبد المغني، وآخرين...، من تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخرج أحمد شفيق.


 

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