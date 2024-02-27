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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استمرار إقامة معارض أهلا رمضان في المحافظات

أهلا رمضان
أهلا رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلي توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم، لافتاً إلي أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية يصل إلي 6 أشهر.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم ضخ 67 ألف و700 طنًا من السكر واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية، بكافة المعارض المقامة على مستوي الجمهورية، وتتوزع تلك الكميات كالتالي: 55 ألف طن سكر بكافة المعارض إضافة إلي 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

من جهته أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام بوزارة التموين، خلال جولة تفقدية على معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم بمشاركة المركز الاعلامي بالوزارة، أن التخفيضات المقدمة للمواطنين في تلك المعارض تبدأ من 15 إلي 30%

وقال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام بوزارة التموين، أن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية يتم طرحها للمستهلكين بأسعار أقل من مثيلتها في السوق المحلية.

من جانبه قال سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم إقامة 30 معرض وشادر اهلا رمضان حتي الآن في مدن ومراكز المحافظة منقسمة الي 14 معرضا و 16 شادر، إضافة إلي 5 معارض تحت الإنشاء حاليا، و مستهدف أن تصل عدد المعارض والشوادر المقامة في محافظة الفيوم الي 40 قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف حرز الله أن كافة تلك المعارض يشارك بها تجار الجملة و الشركات الغذائية بتخفيضات تبدأ من 15 الي 30٪، لافتا إلي أن عدد السيارات السلعية المتنقلة في الفيوم يصل إلي 47 سيارة بحمولة تتراوح من 1.5 طن إلي 5 أطنان، موزعة كالتالي 20 سيارة تابعة لأمان و 20 أخري تابعة للخدمة الوطنية، و 7 سيارات سلعية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة.

ولفت حرز الله الي أنه يتم يوميا ضخ 25 طنا لكل من السكر، و الارز و الزيت في كل معرض و شادر تم إقامته، مشيرا إلي أن هناك اقبال كبير و ملحوظ من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع المطروحة، حيث أن معدل البيع اليومي لمعرض أهلا رمضان الرئيسي في الفيوم يتخطي 300 الف جنيها.

وأضاف سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن معارض أهلا رمضان يتم من خلالها طرح كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن وياميش رمضان.

بينما قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تواصل متابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين سواء بمنافذها من مجمعات استهلاكية ومحلات البقالة التموينية و مشروع جمعيتي عبر شركتي الجملة "العامة والمصرية "

ونوه الشحات إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائيه ، ستقوم بطرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني ، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف .

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