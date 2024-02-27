كيف أنقصت صبا مبارك وزنها وسر بكائها في بين السطور

كشفت الفنانة صبا مبارك عن سر رشاقتها وكيف أنقصت وزنها بهذه الطريقة الملحوظة والتى لاحظها الجمهور أيضا فى مسلسل بين السطور.

وقالت صبا مبارك فى لقاء ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس: أنا خسيت عن طريق الصيام المتقطع، وباكل كل حاجة.

ومن ناحية أخرى تحدثت صبا مبارك عن مشهد وفاة أمها فى المسلسل قائلة : مشهد وفاة الأم على الهواء كان صعب جدًا وطلعلي حاجة زي الغدة في رقبتي، وافتكرت وفاة أمي لأن وقتها كنت المفروض أصور بعدها بيومين وكان عندي ذهول غير عادي، ومكنتش قادرة أمسك نفسي في المشهد من البكاء.

صبا مبارك

من ناحية أخرى تنتقل صبا مبارك ما بين المشاعر المختلفة والمتناقضة، من هند القوية والعنيدة التي لا يقف أمامها شيء في سبيل تحقيق أهدافها وطموحاتها، لنراها اليوم هند أخرى مختلفة تماماً، فهي ضعيفة وحزينة ومكسورة وغاضبة، وتفقد لأول مرة سيطرتها على غضبها ومشاعرها وتشعر بالربكة وفقدانها القدرة على التصرف فى مسلسل بين السطور.

كل هذه المشاعر المتضاربة وصلت بها صبا إلى ذروتها اليوم في الحلقة 15 من مسلسل بين السطور، عندما يخذلها الجميع من حولها، وكانت البداية صدمتها الشديدة لموت أمها، وهي أكبر نقطة ضعف في حياتها، وفي ذروة حزنها عليها يظهر لها والدها المختفي منذ سنوات والذي ترك في داخلها مشاكل نفسية منذ الطفولة، ليجلب معه المزيد من الحنق والغضب لديها، عندما تكتب عنها الصحف الصفراء وتصفها بالـ"جاحدة" بعد أن طردته من عزاء والدتها.