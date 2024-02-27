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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مجمع طبى وتحرير 16 محضرا لمراكز مخالفة للتراخيص في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالإشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على ( 5 ) مستشفيات ومراكز طبية بنطاق مركزي الزقازيق وكفر صقر، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبي يعمل بدون تراخيص وغلق جزئي لغرفة شبكة الغازات والتعقيم والغسيل بإحدى المراكز الطبية لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية بالإضافة إلى تحرير عدد (16) محضر جنح لوجود مخالفات بها.

 

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية  ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن  المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (نقص شديد في الإشتراطات البيئية - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة - وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الآمن منها - عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى - إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

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وتم تحرير (5) محاضر جنح لمركز طبى خاص بمدينة الزقازيق بأرقام (224، 225 ،226 ،227 ،228)جنح مركز الزقازيق لسنة 2024 وتحرير محاضر جنح لمركز لمستشفى خاص بقرية غزالة بمركز الزقازيق بأرقام (2229، 2230 ،2231 ،2232 ،2233) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024 وتم الغلق الفوري للمستشفى.
كما تم تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (480 ،516 ،889 ،1038) جنح كفر صقر لسنة 2024 وتحرير محاضر جنح لمستشفى خاص  بمركز كفر صقر بأرقام (481 ،516) جنح كفر صقر لسنة 2024.

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