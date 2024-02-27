زراعة النواب توصي بتحديد أول أغسطس موعدا لتقديم طلبات استيراد البطاطس

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تحديد ميعاد تقديم طلبات استيراد البطاطس في أول أغسطس، والتأكيد على عدم تغيير ميعاد غلق باب الاستيراد، ضرورة تطبيق نظام التتبع ( q r code ) والعمل به.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقي عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوى البطاطس بالعملة الأجنبة للشركات.

وشددت اللجنة على ضرورة دعم الشركة الوطنية المؤسسة والعمل على تغيير فكر المزارع، إعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس، والعمل على وضع بروتوكول بين اتحاد المصدرين والجمعية العامة لمنتجي البطاطس ومصدري البطاطس.

وأرجات اللجنة البت فى طلبات الإحاطة لحين حضور مدير الحجر الزراعى ورئيس البنك المركزى المصرى، ومن ثم سيتم استكمال مناقشة الطلبات فى اجتماع مقبل.