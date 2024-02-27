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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض عليه منزله| هذا اللاعب يسهل انتقال مبابي لريال مدريد

مبابي
مبابي

يلعب سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، دورا في تسهيل انتقال زميله السابق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة مدريد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع "بي إس جي" في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن لديه اتفاقًا بشأن الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عرض راموس على مبابي المنزل الذي لا يستخدمه في مدينة مدريد، مشيرا إلى أن سبق أن اشتراه راموس من الأسطورة رونالدو نازاريو عندما وصل إلى العاصمة الإسبانية.

وأوضح البرنامج الإسباني أن راموس لديه منزل آخر في منطقة "لا موراليخا"، وهو المكان الذي يعيش فيه عادة عندما يكون في مدريد وتقطن فيه عائلته.

وذكر أن المنزل على أرض بمساحة 15,000 متر مربع، ويتضمن مباني بمساحة 3,000 متر مربع.

وكشف "الشيرنجيتو" أن مبابي أبدى اهتمامه في البداية بالمنزل القديم لراموس، لكنه يتحدث الآن مع مدافع إشبيلية لشراء المنزل الكبير الذي تعيش فيه عائلة اللاعب.

وقال البرنامج الإسباني إن راموس إذا باع منزله الحالي إلى مبابي، فذلك سيعود إلى أن مدافع إشبيلية لديه قطعة أرض سيبني عليها منزلا آخر.

وأضاف: "أعجب مبابي بالمنزل الذي تعيش فيه عائلة راموس بسبب الأمان الذي تتمتع بيه المنطقة هناك.. وتبلغ تكلفته 25 مليون يورو".

واختتم: "أبدى أوريلين تشواميني، مدافع ريال مدريد، اهتمامه بشراء المنزل القديم لراموس".

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