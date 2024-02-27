هل يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام؟.. أزهري يجيب

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول (هل يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام، وهل تقبل الصلاة بهذا الوضع؟

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن أي مسلم غير قادر على الصلاة قائما لمرض أو عجز، فيبيح له الله تعالى، الصلاة جالسا أو على جنبه إن استطاع.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، بقول الله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).

وتابع: أما لو كان المسلم قادر على القيام، وأراد الصلاة وهو جالس، نقول له بإنه يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام في صلاة السنن فقط، ويحصل في هذه الحالة على نصف الأجر.

أما لو أراد صلاة الفرض جالسا وهو قادر على القيام، فلا يجوز له ذلك، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة.

واستشهد، بقول الله تعالى في كتابه العزيز (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).

