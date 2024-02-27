الأوقاف تعلن تفاصيل الأنشطة القرآنية خلال شهر رمضان

حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، ومن المقرر أن تعقد وزارة الأوقاف (17623) مقرأة خلال شهر رمضان1445هـ.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن شهر رمضان سيتضمن عقد مقارئ الأئمة، وعددها (621) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، بإجمالي عدد (3105) مقرأة خلال شهر رمضان.

كما سيتضمن الشهر الكريم، عقد مقارئ الأعضاء، وعددها (846) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، بإجمالي عدد (4230) مقرأة خلال شهر رمضان، علاوة على مقارئ الجمهور، وعددها (2507) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، بإجمالي عدد (10028) خلال شهر رمضان.

أما المقارئ النموذجية، فسيكون عددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (100) مقرأة خلال شهر رمضان، وبالنسبة لمقارئ السيدات، فسيكون عددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، بإجمالي عدد (20) مقرأة خلال شهر رمضان، ومقارئ الواعظات، عددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، بإجمالي عدد (140) مقرأة خلال شهر رمضان.

أما مجالس الإقراء على كبار القراء، فسيكون عددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، بإجمالي عدد (78) مجلسًا خلال شهر رمضان.

وعن مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة، سيكون عددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، بإجمالي عدد (152) مجلسًا خلال شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة، أن مكاتب التحفيظ، ستتم هذا الشهر بإجمالي عدد (8162) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان، موزعة على مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (151) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص : 3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (3322) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان .

أما مكاتب التحفيظ بالمكافأة، فسيكون عددها (220) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (4840) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان .

وبالنسبة للتحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (93) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وبإجمالي عدد (828) حلقة خلال شهر رمضان.

كما سيعقد برنامج (صحِّح قراءتك) من الأحد حتى الخميس أسبوعيًّا بعدد (1503) مسجد موزعة على الجمهورية ، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًّا ، بإجمالي عدد (33088) جلسة خلال الشهر الكريم.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله ، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم ، مع تعلم قواعد النطق السليم الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم ، أطلقت وزارة الأوقاف برنامج تلاوات يوميًا بعد صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه ) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ، بإجمالي عدد (53) مجلس تلاوة من خلال البرنامج .

جدير بالذكر أنه يتم نشر جدول برنامج تلاوات مع بداية كل أسبوع مفصلا بالمواعيد وأسماء القراء.

كما يعقد يوميًّا خلال شهر رمضان بالمساجد الكبرى ؛ حيث تتم قراءة ، (قرآن السهرة – قرآن الجمعة – قرآن العصر) ، وفق الخطة التي المعتمدة لكل مديرية ، بإجمالي عدد (1530) تلاوة قرآنية من خلال البرنامج.

المسابقات القرآنية

1. تم إعلان المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم .

2. المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف شمال سيناء .

3. المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد .

4. المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف جنوب سيناء .

5. المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف مطروح .

6. المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف المنيا .

7. المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف البحر الأحمر .

8. المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين .

9. الإعلان عن مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء .

10. فتح باب التقدم للحصول على كارنيه محفظ معتمد من الأوقاف.

وفي إطار تفعيل وزارة الأوقاف للندوات والأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها العلمي والتثقيفي واستعدادًا لشهر رمضان المبارك تعقد وزارة الأوقاف (24) ندوة كبرى على مستوى المديريات خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1445هـ ، في الفترة من الأحد الموافق: 3 / 3 / 2024م وحتى الخميس الموافق: 7 / 3 / 2024م..

وفي إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي ، وضمن جهودها في التوعية بالقضايا المجتمعية ، وفي ضوء التعاون مع وزارة الصحة والسكان تنظم وزارة الأوقاف (191) ندوة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وذلك خلال الأسبوع الأول من مارس 2024م.