يد الزمالك يفوز على سموحة في دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 29/26 ، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 14/14 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 29/26

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً على صالة جهاز الرياضة في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح مدرباً للحراس.