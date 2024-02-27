شرطان.. حزب الله مستعد لإيقاف علمياته العسكرية ضد إسرائيل

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين، أن حزب الله في لبنان مستعد لوقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل إذا وافقت حركة حماس على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة، ما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان.

وقال أحد المصدرين لرويترز: "في اللحظة التي تعلن فيها حماس موافقتها على الهدنة، وفي اللحظة التي يتم فيها إعلان الهدنة، فإن حزب الله سيلتزم بالهدنة وسيوقف عملياته في الجنوب فوراً كما حدث في المرة السابقة".

لكن المصدرين قالا إنه إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان فإن حزب الله لن يتردد في مواصلة القتال.

وأشار المصدر الأول لروتيرز، إلى أن حزب الله سبق أن حدد أنه لن تكون هناك محادثات مع الجماعة إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة، وهو متمسك بهذا الموقف.

وفي وقت سابق، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى أن إسرائيل تخطط لزيادة الهجمات على حزب الله في حالة التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار في صراع غزة.

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة ميرون الإسرائيلية للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية، للمرة الثانية بدفعة من صواريخ ضد الدروع.

أضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه نتيجة للضربة الصاروخية، تمت اصابة قسم من التجهيزات والمعدات الفنية والتجسسية في القاعدة تدميره بالكامل.