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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. حزب الله يعلن استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية وتدمير قسم الاستخبارات

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، قاعدة ميرون الإسرائيلية للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية، للمرة الثانية بدفعة من صواريخ ضد الدروع.

أضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه نتيجة للضربة الصاروخية، تمت اصابة قسم من التجهيزات والمعدات الفنية والتجسسية في القاعدة تدميره بالكامل. 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على وابل الصواريخ هذا الصباح على جبل ميرون.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شملت المواقع التي ضربتها الطائرات الإسرائيلية مجمع حزب الله والبنية التحتية الأخرى التابعة للتنظيم في جبشيت ومنصوري وقرى أخرى في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا إنه قصف منطقة بالقرب من يارون بالمدفعية "لإزالة التهديد".

وأطلق حزب الله وابل من حوالي 35 صاروخا على قاعدة مراقبة الحركة الجوية فوق جبل ميرون.

دفعة صواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون الإسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان

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