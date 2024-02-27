دفعة صواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات في تمام الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال حزب الله، في بيان له إن هذا الهجوم جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الاسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع".

ومنذ قليل؛ أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الاثنين أعلن ضرب المزيد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك الموقع الذي أطلقت منه عشرات الصواريخ على مرتفعات الجولان.

أضاف جيش الاحتلال أن المواقع التي استهدفتها الطائرات الحربية في عيتا الشعب شملت مباني تستخدمها الحركة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أشار إلى أن موقع إطلاق الصواريخ الذي أطلق منه حزب الله نحو 60 صاروخا على الجولان كان يقع في قرية كوكبا، وقد قصفته طائرة إسرائيلية مقاتلة أيضا.

أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن دبابة قصفت أيضًا مبنى يستخدمه حزب الله في كفركلا .

