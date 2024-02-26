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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تمر.. حزب الله يتوعد بالرد على الضربة الإسرائيلية ضد بعلبك

حزب الله
حزب الله

تعهد حزب الله، اليوم الاثنين، بالرد على الضربة الإسرائيلية على بعلبك والتي طالت مواقع للجماعة اللبنانية.

وقال عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله في بيا نشر على حسا الحركة بتيلجرام إن "المقاومة ستفاجئ العدو كما فاجأته اليوم والعدوان على بعلبك لن يمر دون رد".

وأضاف أن نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار، مشيرًا إلى أن المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تمادي العدو في عدوانه على القرى والبلدات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ قليل، تفاصيل جديدة حول الغارات على بعلبك، موضحًا أنها "طالت مواقع متعلقة بالقدرات الجوية لحزب الله.

وقال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن طائرات حربية شنت غارات استهدفت مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في بقاع بعلبك.

وأضاف أن هذا جاء ردًا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة من دون طيار من طراز "زيك" والتي سقطت في وقت سابق من اليوم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بعلبك لأول مرة منذ بدء الحرب.

ووفقا لموقع "لبنان 24”، شن العدو الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، غارات جوية إستهدفت محيط بعلبك - شرق لبنان، وذلك في تطور ميداني يعتبر خطيرا جدا.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن القصف طال مستودعات جديدة تستعمل لتخزين المواد الغذائية لمؤسسات السجاد على طريق عدوس - بوداي.

وأضاف الموقع اللبناني أن مصادر أخرى ذكرت أن الضربة التي جاءت بواسطة صاروخين، استهدفت مزرعة في بلدة حوش تل صفية، وقد أدت إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح جرى نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي.

ويُعد هذا القصف الذي طال بعلبك، هو الأول من نوعه منذ حرب يوليو عام 2006 والتي استمرت لـ33 يوما.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مهاجمة 3 أهداف لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك، على بُعد 98 كيلومتراً من مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.

حزب الله الضربة الإسرائيلية بعلبك الاحتلال الاسرائيلي

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