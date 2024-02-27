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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يطلق 100 صاروخ تجاه إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ  من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إسرائيل الشمالية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقبل قليل، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه مستوطنات الشمال خلال الرشقة الأخيرة لحزب الله.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قاعدة ميرون  الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، وهذا هو ثاني إعلان للحزب منذ صباح اليوم عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الحزب اللبناني أن معدات التجسس والمعدات التقنية في الأراضي المحتلة أصيبت بأضرار أثناء إطلاق الصواريخ.

حزب الله جنوب لبنان مستوطنات إسرائيل الشمالية جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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