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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن لقاء الأمير محمد بن سلمان وزيلينسكي

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه خلال اللقاء تم استعراض أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

 

وعلى الجانب الآخر، عبر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

ووصل الرئيس الأوكراني إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم، مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي كلا من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

شاهد| لحظة استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأوكراني في الرياض

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرياض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي السعودية

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