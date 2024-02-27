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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: انخفاض حاد في كمية المساعدات إلى غزة

غزة
غزة

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك انخفاض حاد في كمية المساعدات التي يتم إيصالها إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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"إبادة جماعية".. بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن غزة

 

وفي وقت سابق اليوم، حذرت دولة قطر من أن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يواجهون خطر الإبادة الذي يلوح في الأفق، وأن هناك آلافا آخرين يتضوّرون جوعاً حتى الموت في شمال قطاع غزة، ودعت مجلس حقوق الإنسان، إلى الوقوف بحزم وقوة ضد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون "جحيما على الأرض"، في ظل نظام فصل عنصري حتى قبل 7 أكتوبر بوقت طويل.

 

جاء ذلك في كلمة لولوة بنت راشد الخاطر الوزيرة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف اليوم.

الأمم المتحدة غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال

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