كليات جامعة القاهرة تحصل على الاعتماد الدولى..وكلية التمريض تقدم الشكر للجميع لتحقيق هذا الإنجاز

إعلام القاهرة تحصل على تجديد الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

عميد علاج طبيعي القاهرة: دعم رئيس الجامعة سبب حصول الكلية على الآيزو



حصلت عدد من كليات جامعة القاهرة ، على الاعتماد الدولى خلال الفترة الماضية و ذلك لتحقيق عدد من الأهداف الهامة الخاصة بالمناهج الدراسية و الأدارة وغيرها طبقا لما تحدده بالاضافة إلى الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد الخشت، إن كلية الإعلام نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، وتمثل أهمها في كونها أول كلية إعلام بمصر تحصل على الاعتماد الدولي لكافة برامجها في يوليو 2023 بالإضافة إلى حصولها على تجديد الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مايو ٢٠٢٣، لافتًا إلى حصول الكلية على 3 شهادات ايزو للمرة الثانية على التوالي في نظم جودة الجهاز الإداري، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة استمرارية الاعمال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الكلية استحدثت لائحة جديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة تتضمن 9 برامج جديدة في مجالات علوم الإعلام والاتصال لكي تواكب التطورات التكنولوجية الراهنة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مثل الذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوي الرقمي، وصحافة الموبايل، والتوسع في برامج الدبلومات والماجستير المهني مثل الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، والتسويق الالكتروني، والانتاج التليفزيوني، مؤكدًا اهتمام الكلية بالانفتاح الدولي وعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الأجنبية المرموقة في مجالات التدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلي تعاونها مع الجامعات العربية والمصرية.

وفى نفس السياق ، حصلت كلية العلاج الطبيعي على تجديد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة من أكبر الشركات الدولية المانحة للأيزو (GICالامريكية) وهي: شهادة الأيزو في نظم إدارة الجودة 9001:2015، وشهادة الأيزو في السلامة والصحة المهنية 45001:2018، وشهادة الأيزو في استمرارية الأعمال 22301:2019، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة هي أول كلية علاج طبيعي بمصر والشرق الأوسط تحصل على 3 شهادات أيزو للمرة الثانية على التوالي وهو ما يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

و أشارت عميدة الكلية ، إلي الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت وتحفيزه الدائم للكلية والذي ساهم في الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستمرار عمليات التطوير لكل أنشطة وعمليات الكلية لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا وتوقعات جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة.

كما اعلنت الدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض جامعة القاهرة ، تم حصول كلية التمريض جامعة القاهرة على الآعتماد الدولى من الهيئة الآلمانية (AHPGS) .

وقالت الدكتورة فاطمة عابد بأسمى معانى الشكر والتقدير الى السادة الوكلاء و رؤساء الآقسام العلمية والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والشكر موصول إلى الجهاز الإدارى وجميع العاملين بالكلية وذلك على المجهودات التى بذلت لتحقيق هذا الآنجاز ومزيد من التفوق والنجاح لكلية التمريض جامعة القاهرة