مساعد وزير التعليم العالي يفتتح ويتفقد 9 مشروعات كبري بجامعة مدينة السادات

قام اليوم الثلاثاء اللواء مهندس هيثم علي زكي مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ترافقه الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات وأعضاء مجلس الجامعة النواب وعمداء الجامعة بافتتاح وتفقد 9 مشروعات كبري بجامعة مدينة السادات .

جاء ذلك بحضور اللواء طارق سعد زغلول مفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء رامى عزيز مفوضا عن المخابرات العامه، نيابة عن المهندس سيد فاروق البارود، و اللواء ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات .

تأتى تلك الإفتتاحات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفقا لرؤية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وخطة تطوير الجامعات المصرية.

قام اللواء مهندس هيثم علي زكي بأفتتاح فصول كلية السياحة ( أ ) تنفيذ مشروعات جهاز الخدمة الوطنية وأفتتاح أعمال البنية التحتية والشبكات كلية السياحة والفنادق بالجامعة تنفيذ شركة كير للمقاولات وأفتتاح المطبخ التعليمي لكلية السياحة والفنادق تنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وتفقد أعمال مشروع التدعيم والترميم لمبانى كلية الطب البيطرى تنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

كما تفقد أعمال البنية التحتية والشبكات كلية الطب البيطرى تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتفقد أعمال مشروع البنية التحتية والشبكات كلية الحقوق تنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، وتفقد أعمال البنية التحتية والشبكات كلية التجارة تنفيذ شركة كير للمقاولات والصيانة كما تفقد أعمال مبنى المعامل المركزية تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

أكد اللواء مهندس هيثم على زكي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمى للمشروعات، أن ما نشاهده اليوم في جامعة السادات إنجاز كبير جدا بكل المقاييس ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة وزارة التعليم العالي للتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف المحافظات.

أضاف اللواء هيثم أن المشروعات التي تم إفتتاحها اليوم جاءت لكي نجني ثمار الإستثمارات التي تم ضخها في الجامعة حيث أنه من المستهدف التوسع في إنشاء بعض الكليات مثل كلية الهندسة وكلية الطب البشري داخل الجامعة لإستيعاب أعداد جديدة من الطلاب خلال الفترة المقبلة.

أوضح اللواء مهندس هيثم علي زكي، أن الدولة حريصة كل الحرص علي رسم مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب وتوفير كل الدعم لهم وخلق البيئة التكنولوجية المناسبة التي تساعدهم علي الإبداع والتفوق بما يعود بالنفع على الوطن.

ومن جانبها توجهت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات بالشكر الي الدولة والقيادة السياسية علي الدعم والمساندة، كما تشكر قيادات الجامعة السابقة ومجهوداتهم حتي تخرج تلك المباني اليوم الي النور من أجل خدمة أبناؤنا الطلاب والمجتمع وتقديم مستوي تعليمي عالي الجودة.

وأضافت أن إستكمال البنية التحتية للعديد من المشروعات داخل الجامعة اليوم ترجع أهميته أنه أصبح بمقدورنا إستخدام الطرق وباقي الخدمات مثل المياة والكهرباء في مباني الجامعة المختلفة لكي يستطيع الطلاب تأدية العام الدراسي بكل سهولة ويسر.

أوضحت دكتوره شادن معاوية، أن مساحة الجامعة تبلغ ٥٠٠ فدان وكانت المبان القديمة هي التي داخل الخدمة فقط وكنا نعمل علي ترميمها ولكن اليوم أصبح لدي الجامعة العديد من المبانى الجديدة تم إنجاز ٧٠% من الأعمال بها وقريبا سوف يتم إفتتاحها بشكل نهائي لكي يكون بإمكاننا إفتتاح كليات جديدة.

قال اللواء طارق سعد زغلول مفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يعتبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من الأجهزة الهامة بالدولة حيث يتكون من أكثر من سبعون شركة في مجالات مختلفة تخدم القوات المسلحة في المقام الأول حتى تخفف من على الدولة مطالب قواننا المسلحة وما يفيض والتوجه لدعم المجتمع المدنى وتخفف الضغط على الدولة في ظل الظروف التي تمر بها ومن هذه المساعدة التي تقوم بها المعاونة في إنشاء الجامعات الجديدة لأن لدينا كوادر فنية وخبرات في مجال المقاولات ولدينا شركات مقاولات على مستوى عالى من الكفاءة ولديها قدرات تجعلها تنجز المشروعات المخطط لها والإستشاريين والمهندسين الأكفاء لمتابعة المشروعات.

كما قام اللواء رامى عزيز مفوضا عن المخابرات العامة وممثلا عن الشركة المنفذه لمشروع البنيه التحتيه والشبكات بكليه السياحة والفنادق بإفتتاح أعمال المشروع لدخوله الخدمه للجامعه وتغطية مرافق الكليه وتوسعاته المستقبليه بمسطح ٢١ فدان.

كما قام بتفقد أعمال البنية التحتية والشبكات لكلية التجاره بمسطح ٣٤ فدان وطالب بمزيد من العمل لسرعة إنهاء المشروع ودخوله الخدمه للجامعه.

وقد أبدي مفوضا شركه الإنتاج الحربي للمشروعات سعادتهما بالتعاون مع الجامعه حيث أن وزارة الإنتاج للحربي هي اليد اليمنى للقوات المسلحة دائما وأبداً وهي التي تقوم بتخفيف كامل الأعباء عن الدولة وأجهزتها من خلال تعاونها الدائم والمستمر مع القطاع المدني.

أوضحا أن الإنتاج الحربي ووحداته لا يدخرون جهداً في التعاون دائما وابداً مع جميع الوزارات ومنها وزارة التعليم العالي .