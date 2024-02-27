الإعدام لعامل قـ تل ابنه بسبب علاقة غير مشروعة مع شقيقة زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا عما أسند إليه من اتهام بقتل نجله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات مع سبق الإصرار والترصد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد عوض الله، والمستشار ايهاب سلامه محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين ، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 14151 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك يفيد بالعثور علي المجني عليه غارقا في إحدى الترع بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم "عامل"، بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه نجله م.ع.ا" 7 سنوات.

وقام المتهم باستدراج نجله إلى أحد الأماكن النائية مدعيا تنزههما سويا، وتوجه إلى محل الواقع ، وقام بدفع المجني عليه بمجري مائي ترعة تاركا إياه يغرق دون أن يساعده قاصدا إزهاق روحه حتي أيقن أن روحه قد فاضت لبارئها، وباستدعاء المتهم قرر بارتكابه الواقعة، وذلك لقيام المتهم بإقامة علاقة غير مشروعه مع شقيقة زوجته، ومعرفة الطفل بهذه الجريمة، فقرر قتله مع سبق الإصرار والترصد.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها على المتهم.