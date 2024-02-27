ماذا يحدث داخل عالم ملك الفيديوجيم.. تفاصيل قيام شركة PlayStation بإلغاء 900 وظيفة حول العالم وإغلاق استوديو لندن

أعلنت شركة سوني أنها ستقوم بتسريح 8% من موظفي PlayStation على مستوى العالم، أي ما يقارب 900 شخص، وذلك بالإضافة إلى التخفيضات في الولايات المتحدة واليابان، وبحسب شبكة BBC البريطانية، فقد قالت شركة الألعاب العملاقة إن هذا يعني إغلاق استوديو PlayStation في لندن بالكامل.

وبحسب الشبكة لبريطانية، ففي منشور بالمدونة شارك فيه بريدًا إلكترونيًا تم إرساله إلى الموظفين، وصف الرئيس جيم رايان هذه الخطوة بأنها "أخبار حزينة" وقال إنه كان "يومًا صعبًا في شركتنا"، وأضاف: "لقد توصلنا إلى أن القرارات الصعبة أصبحت حتمية، وقد اتخذت أنا وفريق القيادة القرار الصعب للغاية لإعادة هيكلة العمليات، والذي يتضمن للأسف تخفيضًا في القوى العاملة لدينا مما أثر على الأفراد الموهوبين جدًا الذين ساهموا في نجاحنا".

القرار في الذكرى الـ30 لتأسيس ملك عالم ألعاب الفيديو

وبلاي ستيشن PS، هي علامة تجارية لسلسلة من أنظمة ألعاب الفيديو تم إنشاؤها وتطويرها من قبل شركة سوني أنتركتف إنترتينمنت، وكامتداد للأجيال الخامسة، السادسة والسابعة من ألعاب الفيديو، فقد عرضت كعلامة تجارية لأول مرة بتاريخ 3 ديسمبر، 1994 في اليابان، وتتكون العلامة التجارية من مجموعه ثلاثة وحدات ألعاب منزلية، مركز وسائل إعلام، خدمات على الإنترنت، خط من وحدات تحكم، واثنين من الأجهزة المحمولة وهاتف، فضلا عن مجلات متعددة.

وكانت وحدة الألعاب الأولى في السلسلة هي بلاي ستيشن، وهي أول لعبة فيديو تشحن أكثر من 100 مليون وحدة بعد 9 سنوات و6 أشهر من انطلاقتها الأولي، وخليفتها بلاي ستيشن 2 هي الأفضل مبيعا حتى الآن، بعد أن بلغت أكثر من 150 مليون وحدة مباعة اعتبارا من 31 يناير، 2011، وقد باعت سوني من بلاي ستيشن 3 أكثر من 55 مليون وحدة ألعاب في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 30 سبتمبر 2011 ،

على خطى مايكروسوفت

وتأتي هذه التخفيضات بعد شهر من كشف شركة مايكروسوفت المنافسة عن خطط لتسريح 1900 شخص في قسم الألعاب التابع لها، بما في ذلك العاملين في شركة Activision-Blizzard التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا، وقال هالي بيورنسون، رئيس شركة Lockwood Publishing للتطوير في المملكة المتحدة: "تعد سوني أحد الركائز الكبرى لثقافة تطوير الألعاب في المملكة المتحدة، لذا من الهائل أن نرى استوديو سوني الأسطوري يغلق بلندن قريبا على وجه الخصوص".

وأضاف أنه وقت صعب بالنسبة لصناعتنا حيث أنها لا تزال تمر بتغييرات كبيرة، ومع ذلك، فإن المواهب والتراث في الألعاب في المملكة المتحدة من الطراز العالمي، وإذا واصلنا تعزيزها، فسننتعش ونكون في مكان جيد للبناء على الفرص التي تلوح في الأفق".

الكاريوكي وكرة القدم

وتأسس استوديو Sony's London Studio في عام 2002 نتيجة لدمج استديوهين آخرين في لندن تحت علامة PlayStation التجارية، وعلى مدى العقدين الماضيين، أنشأت العديد من المسلسلات بما في ذلك لعبة الكاريوكي SingStar وعنوان كرة القدم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين This Is Football.

وفي الآونة الأخيرة، جعلت ألعاب الواقع الافتراضي (VR) حصرية لسماعات الرأس من سوني، بما في ذلك VR Worlds ولعبة إطلاق النار Blood & Truth التي لاقت استحسانًا كبيرًا، ووفقًا لـ LinkedIn، يضم الاستوديو ما بين 51 و200 موظف، وكان يعمل على "لعبة قتالية تعاونية غير معلنة عبر الإنترنت" تدور أحداثها في لندن قبل الإعلان، وقد باعت PlayStation 5من سوني أكثر من 50 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، أي أكثر من ضعف مبيعات Xbox Series X/S من Microsoft، لكن منافسًا آخر للألعاب، نينتندو، التي أصدرت وحدة التحكم Switch الخاصة بها قبل ثلاث سنوات، باعت ما يقرب من 140 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت سوني في تقرير أرباحها في فبراير إنها تتوقع الآن أن تبيع أربعة ملايين وحدة تحكم أقل مما كان متوقعا بحلول نهاية مارس، على الرغم من ارتفاع إيرادات PlayStation بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن دخلها التشغيلي انخفض بمقدار الربع، وقال بيرس هاردينج رولز، محلل صناعة الألعاب في شركة Ampere Analysis: "أصبحت شركة Sony Interactive Entertainment الأحدث في قائمة طويلة من شركات الألعاب التي قامت بتسريح عدد كبير من الموظفين خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا الماضية"، وأضاف: "لقد وصلت تكلفة تطوير الألعاب ذات الميزانية الكبيرة إلى مستويات غير مستدامة، وقد جاءت هذه التكاليف عندما يمر قطاع الألعاب بتعديل ما بعد الوباء، وقد استجابت العديد من الشركات لهذا السوق الأكثر خطورة تجاريًا."

مبيعات فاقت التوقعات

وكان الإعلان عن ميزات وخصائص منصة PlayStation Portal مثير للجدل حين تم الكشف عنها، وكانت ردود الفعل مختلطة بين متشوق له وبين من قلل من قيمة الجهاز، ولكن بعد إصداره الجهاز المحمول خلال خريف العام الماضي، شهدت المنصة اطلاق ناجح للغاية ونفذ من رفوف المتاجر حتى من الأيام الاولى له، ولكن كانت تظل الكلمة الأخيرة لسوني من حيث مدى نجاح الإطلاق، والآن كشف أحد المسؤولين في سوني عن الأداء المبهر للمنصة.

وكشف “هيرومي واكاي” نائب رئيس إدارة الإنتاج أن الطلب تجاوز توقعات الشركة داخليًا، وبسبب ذلك تركز سوني على تلبية الطلبات الكبيرة على جهاز PlayStation Portal، لقد فاق الطلب على الجهاز بكثير كمية المخزون الذي يمكن للمتاجر تقديمه منذ إطلاق المنصة في نوفمبر 2023.

وفي المقابلة اعترف “هيرومي واكاي” بأن المنصة كان المقصود منها أن تكون منتجًا يناسب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولكل الذين يرغبون في اللعب بطريقة معينة (إكسسوار جانبي)، لذا فإن ردود الفعل الأولية على إعلانها تطابقت مع ما كانت تتوقعه شركة Sony، ولكن الآراء الإيجابية الأولية حول المنصة هي العامل الرئيسي في الزيادة الضخمة بالمبيعات.

ولم تشارك شركة Sony بعد أرقام المبيعات الرسمية لمنصة PS Portal، على الرغم من أن قسم تتبع مبيعات الألعاب في الولايات المتحدة الأمريكية Circana قال إنها كانت خامس أكثر الملحقات مبيعًا من حيث إنفاق المستهلكين الشهر الماضي، وحقيقة أنه لا يوجد ما يكفي من المخزون ستعرقل عملية البيع، ولكن “هيرومي واكاي” قال أن هذه مشكلة تدركها شركة Sony وتأمل في تصحيحها قريبًا.