الدكتور أحمد زويل شخصية رقمية بالذكاء الاصطناعي.. اعرف التفاصيل

قال أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، إن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس في أن يحل محل البشر بل تقديم يد العون والتعاون وتحسين الخدمات والأعمال، فالذكاء الاصطناعي قادر على التطوير والتغير في طريقة العمل.

وأوضح محفوظ خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه يتم العمل الآن على أن ابتكار شخصيات بالذكاء الاصطناعي يكون دورها تعليم البشر وتحسين مهاراته، مضيفآ أننا نعمل في الوقت الراهن على ذكاء اصطناعي على صورة العالم المصري الدكتور أحمد زويل وهذه الشخصية سوف تظهر قريبا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، إلى أن ابتكار ذكاء اصطناعي على صورة العالم المصري الدكتور أحمد زويل هو مشروع قائم بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي والدكتور أيمن عاشور، حيث أننا سوف يكون لدينا آفاتار بشخصية الدكتور أحمد زويل وبصوته.

وأشار إلى أننا نعمل على مشروع ليكون لدينا شخصية رقمية لأي شخصية بشرية وتلك الصورة الرقمية تكون بصوت وعقل الشخصية البشرية وبذلك يصبح هناك شخصية رقمية في العالم الافتراضي مثل شخصيتك الحقيقة في العالم الواقعي.

وصادف أمس 26 فبراير 2024، ذكرى ميلاد العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، وهو أيضا مؤسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر.

وفي ذكرى ميلاده تحدثت الدكتورة نانا زويل شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل لصدى البلد وقالت، إنها مازالت تشعر أن نور إنجازاته مُضيء للعالم منذ ولادته في 26 فبراير 1946، حيث يعد يوم مميزٌ حُفر في ذاكرتها.

قالت الدكتورة نانا زويل شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، إن مشاعرها تجاه ذكرى ميلاد شقيقها مختلفة لأنها تشعر أن الجينات بينهم واحدة وربنا مَن عليه في العلم وهيأ ليه البيئة المناسبة التي ساعدته على التقدم بهذا الشكل.

وأضافت شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، لصدى البلد أنه كأخ كان صديق وحنين وأخ بار ومستمع ومحتضن، وكانت تحبه جدا وستظل على نهجه وذكراه الطيبه، ووجهة له رسالة قائلة: "بقوله وحشتني يا فخري وفخر مصر والعرب بل العالم فرغم بعد الأميال بينا لم أشعر بأي بعد فكان معي دائما في أدق تفاصيل حياتي".