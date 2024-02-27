قرقاش: علاقة الإمارات مع الشعب السوداني تاريخية في جميع الظروف

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء أن إلقاء التهم من بعض المسئولين السودانيين ضد الإمارات هو أمر لن يثني البلد الخليجي عن مساعدة الخرطوم، حيث تجمعهما علاقة تاريخية.

وأوضح مستشار رئيس الإمارات أن "رمي التهم جزافاً ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية، أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية".

وأضاف "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن "علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف، مشدداً على أنه لن تثني الإمارات المهاترات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره".