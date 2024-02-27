مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة وتوك توك بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء بين سيارة ربع نقل وتوك توك بالقرب من محور منفلوط ناحية قرية بني شقير.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل و توك توك بالقرب من محور منفلوط ناحية قرية بني شقير ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل رقم 1274 ي س أ ، وتوك توك بدون لوحات معدنية.

وأسفر الحادث عن مصرع " شعبان . خ . ج " 60 عامًا ، وإصابة كل من "مصطفى .ث . ع" 35 عامًا، قائد السيارة و"عطيات . ح . أ " 20 عامًا، بنى شقير، و"فتحى . م . ف" 35 عامًا، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.