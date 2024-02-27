عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: المشاكل الاقتصادية ليست خطأ مصر بل بسبب الأزمات الخارجية

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي أن يضع صندوق النقد الدولي اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.

وأضافت جورجيفا في تصريحات لوكالة رويترز، ردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن صندوق النقد الدولي قد يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار: "كما تعلمون، ليس هناك خطأ في التفكير على نطاق واسع".

وامتنعت مديرة صندوق النقد الدولي عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في القروض، لافته إلى أن التفاصيل مازالت قيد الإعداد.

وأضافت: "احتمال تعزيز البرنامج موجود بالطبع"، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن "الأوضاع تدهورت ليس بسبب خطأ مصر بل بسبب الأزمات والصدمات الخارجية".

وأوضحت جورجييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس، التي كانت تدر في السابق إيرادات بقيمة 700 مليون دولار شهريًا لمصر، انخفضت بنسبة 55-60٪، وانخفضت السياحة، وكانت مصر تتعامل بالفعل مع تدفق اللاجئين من الصومال والسودان.

وشددت على أن استقرار مصر يهم مصر، لكنه يهم الشرق الأوسط برمته أيضا".

صندوق النقد الدولي: الانتهاء من مراجعة قروض مصر خلال أسابيع

صندوق النقد الدولى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مصر البحر الأحمر غزة قناة السويس السياحة الصومال السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

موضوعات متعلقة

صندوق النقد الدولي: الانتهاء من مراجعة قروض مصر خلال أسابيع

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الفرنسي يوضح تصريحات «ماكرون» بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا

الحوار الاقتصادي.. كيفية زيادة الإيرادات العامة ثالث جلسات اليوم الثاني

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد حزب الله: لن ننتظر الساعة الرملية تنفد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ