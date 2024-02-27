كولر بعد فوز الأهلي بخماسية أمام البلدية: أثق في جميع عناصر الفريق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع فيس بوك: “مارسيل كولر: ينتظرنا ضغط كبير في المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وسنعمل على اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين لإكمال الموسم، ومتفهم جدا حماس أي لاعب للمشاركة في كل المباريات، وأثق في جميع عناصر الفريق”.

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة محتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط