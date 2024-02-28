أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بمفردها لإرسال المساعدات للأهالي في غزة|فيديو

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تتحرك بمفردها، لإرسال المساعدات للأهالي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتحمل تبعات ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام ما يحدث في غزة، مؤكدا أن مصر طرحت العديد من الحلول للخروج من الأزمة، ولكن العالم لم يساند تلك الحلول.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الدول العربية عليها أن تقوم بعمل جماعي، لنقل الصورة بشكل شامل للعالم، مؤكدًا أنه لا بد من نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية.

