طارق فهمي: مصر وضعت إسرائيل في مأزق بكشف جرائمها أمام العالم| فيديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي من فلسطين مسئولية الأمم المتحدة، مؤكداً أن المرافعة التاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية.



وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل اعترفت بأن حركة فتح هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه لابد من وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية.

وأشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن مصر وضعت إسرائيل في مأزق؛ بكشف جرائمها أمام العالم، مضيفاً أن مصر نزعت شرعية إسرائيل بفضح جرائمها أمام العدل الدولية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإعلام الإسرائيلي يعيش في حالة فزع وهلع من وقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.