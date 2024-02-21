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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يمكن مقاضاة أمريكا.. أستاذ قانون دولي يفاجئ أحمد موسى على الهواء|فيديو

الدكتور نبيل أحمد
الدكتور نبيل أحمد حلمي

قال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، إنه فخور بالمذاكرات التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن مصر أكدت أن فلسطين دولة تحت الإحتلال الإسرائيلي و هناك إساءات كثيرة من المحتل.

 إسرائيل ليست دولة سلام و إنما دولة إحتلال لأراضي فلسطين

 

وأضاف نبيل أحمد حلمي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر أصبحت في نطاق الدول الكبرى التي تسعى لتطبيق القانون الدولي، لافتاً إلى أنه لابد من إلتزام إسرائيل بالقواعد الدولية المتعارف عليها.


وأشار  الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق إلى، أن إسرائيل ليست دولة سلام و إنما دولة إحتلال لأراضي فلسطين، مضيفاً أن نتنياهو يرتكب مجازر في غزة و مايحدث إجراء غير قانوني.


ولفت أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق إلى، أنه يمكن مقاضاة أمريكا بسبب الإبادة الجماعية لأهالي غزة، لأنها تساند إسرائيل على ذلك.

مصر فلسطين الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولي أمريكا

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