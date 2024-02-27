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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في 24 ساعة.. الداخلية تطارد تجار الكيف وتضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه

صدى البلد

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها المتتالية لتجار المواد المخدرة لما يمثله من خطر على الشباب وذلك من خلال إدراك وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع.

سقوط عنصريين اجراميين بحوزتهم 25 كيلو حشيش بالاسكندري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).. وبمواجهتهما اعترافا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,750 مليون جنيه تقريباً).

حشيش وشابو ب 3.7 مليون جنية بالاسماعيلية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية، تقدر قيمتها المالية بـ 3,750 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرتى (قسم شرطة ثان الإسماعيلية- مركز شرطة الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام). 

كما تم ضبط عاطلَين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 4 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو". 

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,750 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 

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