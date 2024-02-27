ننشر نتيجة مسابقة الطالب المثالي بجامعة الزقازيق

عقدت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة حيث جاءت نتيجة مسابقة الطالب المثالى كالآتي.. المركز الأول حصل عليه الطالب كيرلس أيمن جاب الله بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى، والمركز الثاني جاء من نصيب الطالب أحمد محمد سيف النصر بالفرقة الرابعة بكلية التمريض، بينما حصل على المركز الثالث الطالب محمد وليد محمد بالفرقة الرابعة بكلية الآداب ، والمركز الثالث مكرر من نصيب الطالب أحمد محمود إسماعيل عطا بالفرقة الثانية بكلية التجارة.

كما جاءت نتيجة مسابقة الطالبة المثالية كالتالى: حصلت على المركز الأول الطالبة ندى عادل أحمد محمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة ، وحصلت على المركز الثاني الطالبة هاجر أسامه محروس عواد بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى ، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة أميمه محمد حسن محمد بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى بفاقوس.

وقد تشكلت لجنة الحكم اللجنة العليا لإختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، برئاسة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلٍ من الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على قطاع الأنشطة الطلابية ،والدكتور هلال عفيفى أمين الجامعة وعميد كلية التجارة ،والدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة ، والدكتور وليد أحمد عبدالله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان والدكتور أحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى كل فئة سيمثلوا الجامعة فى التصفيات النهائية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم بإجمالى ٢٤ جامعة مشاركة ، فى الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ القادم.

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