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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض صندوق تحيا مصر "دكان الفرحة"

صدى البلد

افتتح الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق معرض مبادرة "دكان الفرحة"، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، لرعاية طلبة الجامعات المصرية من المستحقين للدعم، وذلك بكلية التربية الرياضية بنات بالجامعة ، على أن يستمر المعرض لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة وعادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر ، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

وعقب الافتتاح تفقد رئيس الجامعة المعروضات والمنتجات ، مثنياً على التنظيم الجيد وجودة المنتجات وتنوعها والجهود المبذولة من أجل إظهار المعرض بهذه الصورة المشرفة، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الجامعة وصندوق تحيا مصر وكافة القطاعات والمؤسسات بالدولة ، وذلك في ضوء توفير الحماية الاجتماعية للطلاب والأسر الأولى بالرعاية ، فى إطار دور الجامعة فى خدمة وتنمية المجتمع.

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من جانبه صرح عادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، بأن المعرض يستهدف ٣٠٠٠طالباً وطالبة و١٥٠٠ فرد من أفراد الخدمات المعاونة بإجمالى ٢٢٥٠٠ قطعة ، بحد أقصى ١٠٠٠ طالب في اليوم بواقع خمس قطع للفرد الواحد ، كما يشتمل المعرض علي ملابس وأحذية ومستحضرات عناية شخصية جميعها مجانية.

جدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام ٢٠١٩، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

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أعضاء هيئة التدريس والقيادات أعضاء هيئة التدريس التربية الرياضية الجامعة للدراسات العليا والبحوث التعليم والطلاب الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق

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