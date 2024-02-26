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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى ديرب نجم

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، بعد المرور على وحدة طب الأسرة بالطيبة التابعة للإدارة الصحية بالقنايات.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، حيث قام بالمرور على قسم الكلى الصناعي.

 وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما قام بمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم النساء والتوليد والأقسام الداخلية، والقسم الاقتصادي، واطمئن على الحالة الصحية للمرضى، وحرص أيضاً على الاستماع إليهم، وتوفير أي احتياجات طبية، والذين أثنوا على أداء الخدمة المقدمة لهم.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأورام السرطانية، الذي يسع لعدد ١٥ سرير منهم ٦ أسرة عناية مركزة، هذا بجانب ٦ كراسي لتلقي العلاج اليومي، ووجه وكيل الوزارة بتطوير الخدمة بالقسم وتفعيل جراحات الأورام المتقدمة، هذا بالإضافة إلى عمل العيادة الخارجية بصورة جيدة خلال الأسبوع، مع عمل الدعاية اللازمة لها.

وفي نهاية الزيارة ناقش "مسعود" مع إدارة المستشفى، خطة العمل بها، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث احتياجات المستشفى من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بضرورة تطوير الخدمة الطبية في عدد من الأقسام الطبية.

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