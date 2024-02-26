وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على وحدة طب الأسرة بالطيبة، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة بوحدة الطيبة، وقام بمناظرة سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العيادات المسائية.

وجه وكيل الوزارة بتنظيم عيادة الجلدية، كما تابع أداء عمل عيادة طب الأسنان، موجهاً بتفعيل كافة الخدمات الطبية الخاصة بالأسنان وتكليف مدير عام الأسنان بالمديرية، بالمرور على الوحدة، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالعيادة لتطوير الخدمة بها، كما أكد أيضاً على أهمية عمل الدعاية اللازمة لكافة العيادات المسائية، مطلعاً على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالوحدة، ومتابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذلك سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في عدد ٧٦ منفذ طبي، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.