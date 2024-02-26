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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمنشأة أبو عمر

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة منشأة أبو عمر وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الصحية والخدمية بهما والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير إنتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بمنشأة أبو عمر واطلع علي سجل التطعيمات بالوحدة وتفقد عيادة الأسنان ، مشدداً على إستمرار إجراء أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في العيادة حرصا على صحة وسلامة المترددين على الوحدة.

والتقى المحافظ بعدد من المرضي والمترددين على العيادة واستفسر منهم عن مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً أن صحه المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخال من الأمراض

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد منفذ بيع السلع التموينية لمدينة منشأة ابوعمر وذلك للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منشأه أبو عمر تفقد ديوان عام مجلس المدينة لمتابعة سير انتظام العمل بالإدارات المختلفة والتقي بالمواطنين واستمع لمشاكلهم علي الطبيعة موجهاً رئيس المدينة والعاملين بحلها فورا وسرعة انهاء مصالحهم طبقا للقانون والاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي يمثل العمود الفقري في تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية مشدداً على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.

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