محافظ الشرقية: 95 منفذا لبيع السلع الغذائية طوال شهر رمضان بأسعار مخفضة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن شهر رمضان له تجهيزات خاصة، حيث تعمل المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين تناسب احتياجات المواطن طوال الشهر الكريم.

وقال محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس"، المذاع على "قناة صدى البلد 2"، إن أهم السلع المعروضة في معارض أهلا رمضان هي السلع الاستراتيجية من (السكر- الدقيق- الفول- الأرز- البقول- اللحوم- اللحوم البرازيلي- واللحوم البلدي- الزيوت- المكرونة- البلح- والعديد من السلع الأخرى) بأسعار مخفضة.

أسعار الياميش

وأضاف محافظ الشرقية أن أسعار الياميش ارتفعت عن العام الماضي، وطلبنا من التجار تخفيض الأسعار للإقبال عليها خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة، وتتراوح أسعار البلح من 35 جنيها وحتى 60 جنيها، مؤكدًا أن عدد المنافذ تخطي 95 منفذا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الشوادر ومنافذ المجتمع المدني وغيرها.