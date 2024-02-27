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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى يعلق على حادثة "فتاة أوبر" .. ماذا قال؟

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على حادث فتاة "أوبر"، قائلا: "الفتاة كانت تستقل سيارة ومن الخوف والذعر فتحت الباب ورمت بنفسها خارج السيارة وتعرضت للإصابات وهو أمر يثير تعاطف كل مواطن سوي وبشكل خاص الأباء والأمهات والإحساس بأن يكون الأبن في مثل هذه الواقعة".

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه لابد أن يكون هناك التعاطف مع هذه الفتاة بكل ذرة، ولا يجب أن ننسى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، موضحًا أن الأمر الآن أمام النيابة ولابد من التأكيد في البداية ولا يجب أن نتحدث عن أن المتهم جاني ولا يجب أن يكون هناك اتهام للمتهم ولا يوجد أي مبرر للتعجل ويوجد ألف مبرر للتعاطف.

وأشار إلى أن التعميم أمر غير دقيق وغير شريف، والتعميم لا يصح ولا يمكن أن يصح، مشددًا على أنه لا يمكن أن نظهر مشكلتنا مع الواقع ويتم إزاحة المشكلة على أي طرف وإلقاء مشاكلنا الشخصية وعدوانا وهناك آلاف من رحلات اوبر أمنة وجيدة وسليمة.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة القاهرة والناس مي إبراهيم

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