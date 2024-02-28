طلعت عبد القوي يوضح أهم محاور جلسات الوضع الاقتصادي للحوار الوطني

أكدالدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضايا المحور الإقتصادي لها أهمية كبيرة، خاصة أنه تم مناقشة عجز الموازنة والنقد الأجنبي، وقضية الأسعار، وملكية الدولة، والتضخم.

وقال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستعمل على إدخال معلومات جديدة للحوار الوطني، مؤكدا أن التوصيات قابلة للتغير والتعديل.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القانون الذي تم العمل عليه، هو إجراءات رادعة ضد التجار محتكري السلع، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تضع أليات لضبط الأسواق، وسرعة تنفيذ القانون على الأرَض.