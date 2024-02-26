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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلعت عبد القوي: وزراء من الحكومة سيحضرون جلسات الحوار الوطني

طلعت عبد القوي عضو
طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنهم اجتمعوا مع رئيس الوزراء، للحديث عن عدة أمور، على رأسهم الوضع الاقتصادي، متابعا: أبدينا سعادتنا البالغة لرئيس الوزراء عن صفقة رأس الحكمة.

وأضاف "طلعت عبد القوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أعضاء الحوار الوطني، طلبوا من تعميم ونشر صفقة رأس الحكمة في كل أنحاء مصر، لما له من أهمية كبيرة.

وأوضح أن رئيس الوزراء أعلن عن تشكيل لجنة تجتمع مع "أمناء الحوار الوطني" دورياً كل أسبوعين، مشددا على أن وزراء من الحكومة سيحضرون جلسات الحوار الوطني القادمة، وذلك بداية من جلسة اليوم.

وأكمل: الجلسات الاقتصادية المتخصصة ستنعقد خلال الأسبوع الجاري على مدار 4 أيام، وتركز أجندة الجلسات على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة والموازنة.

 

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوى رأس الحكمة التضخم

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