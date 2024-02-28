بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ريم البارودي، مرتدية بدلة أنيقة باللون الأخضر الفسفوري ذا نقوشات ورسومات مميزة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم البارودي، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم البارودي، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور ريم البارودي