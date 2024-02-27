بالأحمر | نرمين الفقي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية رقيقة

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بدت نيرمين بإطلالة "كاجوال" أنيقة وجذابة، مرتدية بلوفر باللون "الأحمر" مصمم من قماش الصوف، أكملت اللوك بكاب، مما عكس جمالها.

اعتمدت نيرمين على قصة شعر بسيطه تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على اللون الوردي في الشفاه.

وتشارك النجمة نرمين الفقي فى مسلسل "محارب"، والمقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم حسن الرداد،أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.