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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق روسي بعد وصف أمريكا موسكو بـ العدو

علم روسيا
علم روسيا

أعرب السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن قلقه إزاء وصف روسيا بـ "العدو" الذي ورد في تقرير للقوات البرية الأمريكية حول القوات الروسية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال أنطونوف للصحفيين إن "مثل هذا الخطاب يثير قلقا بالغا، حيث يدور الحديث ليس عن السياسيين الأمريكيين الذين لهم اعتبارات خاصة بهم عشية الانتخابات، والذين يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتعليقات فظة وغير مسؤولة، بل نتحدث هنا عن الزملاء من البنتاغون".

وأضاف: "من الواضح أنه في ظروف الحرب الهجينة التي شنها الغرب علينا، قد تؤدي التصريحات الاستفزازية للقوات البرية الأمريكية إلى عواقب سلبية للغاية".

وقدم مثالا على ذلك بشأن تصريحات بعض الحلفاء الأوروبيين لواشنطن حول إمكانية إرسال القوات إلى أوكرانيا، مضيفًا أن الأمريكيين "لا يمكن ألا يدركوا المخاطر المتعلقة بمثل هذا التطور للوضع".

ودعا السفير الروسي البنتاجون إلى أن "يتذكر أسس السياسية الدولية، نظرا للمسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة عن الاستقرار الاستراتيجي"، مؤكدا أن "العودة إلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة تعتبر الطريقة الوحيدة لتفادي النزاعات".

السفير الروسي روسيا واشنطن القوات الروسية

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