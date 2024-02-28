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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف موعد وصول أولى إصدارات علامتها الفرعية الفاخرة

صدى البلد

أعلنت مرسيدس لأول مرة عن خططها لعلامة ميثوس Mythos التجارية من الطرازات فائقة الفخامة في مايو 2022، ولكن لم تكن هناك أي أخبار منذ ذلك الحين. وفي الوثيقة المتعلقة بنتائجها المالية لعام 2023، أعادت النجمة الثلاثية استخدام نفس الصورة التشويقية للإعلان عن إطلاق النموذج الأول في عام 2025.

 

ستقود الطريق سيارة سريعة تتفوق على SL إذا حكمنا من خلال الكرات الموجودة خلف المقاعد. يتم بيع أحدث جيل من السيارة على أنها AMG، ولكن هناك نسخة فاخرة من مايباخ قيد العمل أيضًا. 

يعني ذلك أن النموذج المستقبلي الذي يحمل علامة ميثوس سيكون أكثر فخامة. يعتقد أن سيارة SL التي تحمل علامة مايباخ ستكون أول سيارة يتم طرحها للبيع. سيتذكر البعض أن كبير مصممي مرسيدس جوردون فاجنر قام بالكشف عن سيارة مرسيدس-مايباخ SL حمراء اللون في منتصف عام 2022 مع العديد من شعارات M المزدوجة المحفورة على غطاء أسود متباين مقسم إلى زعنفة عمودية مركزية.

 

ستبدأ تكلفة سيارة AMG SL 43 الأساسية في الولايات المتحدة من 109.900 دولار. يرتفع إلى 141,300 دولارًا للطراز 55 ويصل إلى 183,000 دولارًا للطراز 63. قبل الخيارات بالطبع. يخبرنا المنطق أن سيارة Maybach SL ستعتمد على الطراز 63 وستتكلف أكثر من 200000 دولار. أما بالنسبة لإصدار ميثوس ، فلن نتفاجأ إذا وصل سعره إلى 300 ألف دولار.

 

وصفت العلامة التجارية الألمانية الفاخرة ميثوس بأنها علامة تجارية فرعية مخصصة لـ "السيارات الحصرية". ليتم تصنيعها بأعداد منخفضة، سيتم بيع هذه المركبات إلى "عشاق وهواة جمع سيارات مرسيدس بنز الأكثر تفانيًا". ويبدو أن هذه السيارات ستتنافس مع أمثال بنتلي وأستون مارتن وربما حتى فيراري أو ماكلارين.

 

 

AMG SL 43 maybach Mythos ميثوس مايباخ

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