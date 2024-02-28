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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تستعرض مفهوم التربية الإيجابية

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التربية الإيجابية" حاضرتها ثناء محمود متناولة مفهوم التربية الإيجابية، ومبادئها ودور الأسرة في تربية الأبناء تربية إيجابية.

 بجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر د. النوبي عبد الراضي وألقى عدة قصائد من ديوان "ذات قصيدة"، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "قمرا سيدنا النبي" ألقاها عوض الله محمد.

 

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أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، كما نفذت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان" هروب الأمير" سردتها صفاء موسى، وورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم ،وورشة أشغال يدوية نفذتها نجوى أبو الفضل.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية التربية الإيجابية الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات والأنشطة أمسية شعرية ثقافة الاقصر ثقافية وفنية قصر ثقافة حاجر العديسات قصر ثقافة قصور الثقافة

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