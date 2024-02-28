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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة ولا أغرب|تصرف متهوّر من ولي أمر داخل مدرسة في بنغازي.. ماذا فعل؟

صدى البلد

تشهد ليبيا من وقت إلى آخر وقائع ولا أغرب  يعاقب عليها القانون وقد أثارت واقعة  حالة من الاستغراب  والاستنكار الشديد وذلك لقيام مواطن ليبي يعد ولي أمر لطالبة بمدرسة «الأمل الواعد»  بتفجيـــر مدرسة بمدينة بنغازي بشرق البلاد وذلك انتقاماً لابنته والتي قد قامت معلمتها بتعنيفها ومعاقبتها .

وقد ألقى المواطن القنبلة اليدوية وذلك داخل فناء المدرسة، رداً منه على ما قامت به معلمة ابنته وقد قام الأب بالقيام بتوجيه الكثير من الشتائم للمعلمة ولهيئة التدريس بالمدرسة.

وبعد الاستدلال على الأب مرتكب الجريمة من قبل أمن بنغازي تبين  أنه من مواليد عام 1977، وقد اعترف بما قد نُسب إليه وقد تمت إحالته إلى جهات الاختصاص.

مواطن ليبي تفجير مدرسة مدينة بنغازي هيئه التدريس

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